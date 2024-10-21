Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 7 banka belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki toplantısında Ekim ayı politika faizi için politika faizini bir kez daha 50 puanda sabit tutma kararı alınmıştı. TCMB politika faizini sabit tutarken 8 banka Türk Lirası mevduatlarına verdiği faizlerde çıtayı yüzde 50'nin üstüne taşıdı... İşte Türk Lirası'na yüzde 50 ve üzerinde faiz veren o 7 banka...
Denizbank: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 080 bin 874,32 TL
Net Kazanç: 80 bin 874,32 TL
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HSBC: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 082 bin 491,80 TL
Net Kazanç: 82 bin 491,80 TL
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FİBA: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 084 bin 109,29 TL
Net Kazanç: 84 bin 109,29 TL
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İNG Bank: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 084 bin 109,29 TL
Net Kazanç: 84 bin 109,29 TL
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