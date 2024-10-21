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  4. Türk Lirası'na faizde 7 banka yüzde 50 sınırını aştı

Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 7 banka belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki toplantısında Ekim ayı politika faizi için politika faizini bir kez daha 50 puanda sabit tutma kararı alınmıştı. TCMB politika faizini sabit tutarken 8 banka Türk Lirası mevduatlarına verdiği faizlerde çıtayı yüzde 50'nin üstüne taşıdı... İşte Türk Lirası'na yüzde 50 ve üzerinde faiz veren o 7 banka...

Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 7 banka belli oldu - Resim: 1

Denizbank: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 080 bin 874,32 TL
Net Kazanç: 80 bin 874,32 TL

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Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 7 banka belli oldu - Resim: 2

HSBC: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 082 bin 491,80 TL
Net Kazanç: 82 bin 491,80 TL

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Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 7 banka belli oldu - Resim: 3

FİBA: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 084 bin 109,29 TL
Net Kazanç: 84 bin 109,29 TL

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Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 7 banka belli oldu - Resim: 4

İNG Bank: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 084 bin 109,29 TL
Net Kazanç: 84 bin 109,29 TL

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