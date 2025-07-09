Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de var
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nı güçlendirmek için peş peşe aldığı kararların ardından bankaların Türk Lirası mevduat faizi oranları da yüzde 53'e kadar yükselirken 9 Temmuz 2025 itibariyle artık TL'ye aylık yüzde 50 ve üzerinde faiz veren sadece 5 banka kaldı. İşte 100 bin TL üzerinden yapılan hesaplamayla 32 günde TL'ye en yüksek faizi veren bankalar ve 100 bin TL'nin nin 32 günlük getirisi...
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 794 TL
Vade Sonu: 103 bin 794 TL
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FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 2 bin 904 TL
Vade Sonu: 102 bin 904 TL
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ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 3 bin 109 TL
Vade Sonu: 103 bin 109 TL
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ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 3 bin 172 TL
Vade Sonu: 103 bin 172 TL
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