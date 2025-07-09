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  4. Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de var!

Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nı güçlendirmek için peş peşe aldığı kararların ardından bankaların Türk Lirası mevduat faizi oranları da yüzde 53'e kadar yükselirken 9 Temmuz 2025 itibariyle artık TL'ye aylık yüzde 50 ve üzerinde faiz veren sadece 5 banka kaldı. İşte 100 bin TL üzerinden yapılan hesaplamayla 32 günde TL'ye en yüksek faizi veren bankalar ve 100 bin TL'nin nin 32 günlük getirisi...

Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de var - Resim: 1

CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 794 TL
Vade Sonu: 103 bin 794 TL 

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Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de var - Resim: 2

FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 2 bin 904 TL
Vade Sonu: 102 bin 904 TL 

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Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de var - Resim: 3

ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 3 bin 109 TL
Vade Sonu: 103 bin 109 TL 

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Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de var - Resim: 4

ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 3 bin 172 TL
Vade Sonu: 103 bin 172 TL 

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