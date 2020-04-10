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  3. 10 Nisan 2020 18:55

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175’üncü yıl dönümü kutlanıyor. Yıl dönümü nedeniyle İstanbul polisi de Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Törene katılan polisler maske taktı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etti

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

İstanbul Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı`nda düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken, katılımcılar maske ve eldiven taktı. 

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

İstanbulİstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı dolayısı ile Taksim Atatürk Anıtı`na çelenk bıraktı.

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

İstanbul

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

İstanbulİstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı dolayısı ile Taksim Atatürk Anıtı`nda düzenlenen törene katıldı.

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