Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175’üncü yıl dönümü kutlanıyor. Yıl dönümü nedeniyle İstanbul polisi de Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Törene katılan polisler maske taktı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etti
İstanbul Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı`nda düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken, katılımcılar maske ve eldiven taktı.
İstanbulİstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı dolayısı ile Taksim Atatürk Anıtı`na çelenk bıraktı.