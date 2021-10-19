Türk restoranına gitti, hayatı değişti! Şimdi onu tanımayan yok
İngiltere'nin Birmingham kentindeki Carters of Moseley restoranının sahibi olan şef Brad Carter, Berlin'de bir Türk dönercide yediği kebaptan sonra kendi döner restoranını açtı.
Berlin'de bir Türk dönercide yediği kebabın tadının damağında kaldığını ve kendisini bu fikre orada yediği dönerin sevk ettiğini belirten Carter, kebabı müşterilerine bir Michelin Yıldızı uzmanlığı ile sunuyor.
Tamamı Türk pidesi içerisinde servis edilen kebaplar, İngiltere merkezli yüksek kaliteli etlerden yapılıyor. Pide ise Manchester'daki bir Türk fırınından alınıyor.
Euronews'e konuşan Carter, "Kebaplar, bir kebapta sevdiğiniz her şey... Ancak hepsi de Michelin Yıldızlı restoranımda kullanacağım en iyi Birleşik Krallık etleriyle yapılıyor." diyor.
DÖNER HAYALİ
Bir dönerci açma fikri, Covid-19'un dünyayı kasıp kavurduğu, restoranların, barların ve tüm eğlence mekanlarının önlemler kapsamında kapatıldığı dönemde paket servisi kebap olarak aklına gelmiş.
Şef Darter "Eğlenceli bir şeyler yaparak insanların hayatına neşe katmak istedim." ifadesini kullandı.