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Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarımız Kıbrıs Rum Kesiminin güneyinde gövde gösterisi yaptı.

Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi - Resim: 1
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Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi - Resim: 2

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip uçaklar ve destek uçakları Kıbrıs Rum Kesiminin güneyinde uçuş gerçekleştirdi.

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Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi - Resim: 3

F-16'lara çeşitli üslerden kalkan tanker uçakları destek verdi. Awacs uçağı da havada erken ihbar ve kontrol uçuşu gerçekleştirdi. Kıbrıs Rum Kesiminin güneyinde gerçekleştirilen uçuşta gövde gösterisi yapılırken, F-16'lara yakıt ikmali yapıldı. O anların görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasından yayınlandı.

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Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi - Resim: 4

MSB'nin Sosyal medya Sayfasında yapılan paylaşım şöyle


"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."

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