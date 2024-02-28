Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarımız Kıbrıs Rum Kesiminin güneyinde gövde gösterisi yaptı.
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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip uçaklar ve destek uçakları Kıbrıs Rum Kesiminin güneyinde uçuş gerçekleştirdi.
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F-16'lara çeşitli üslerden kalkan tanker uçakları destek verdi. Awacs uçağı da havada erken ihbar ve kontrol uçuşu gerçekleştirdi. Kıbrıs Rum Kesiminin güneyinde gerçekleştirilen uçuşta gövde gösterisi yapılırken, F-16'lara yakıt ikmali yapıldı. O anların görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasından yayınlandı.
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MSB'nin Sosyal medya Sayfasında yapılan paylaşım şöyle
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."
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