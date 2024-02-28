Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi

F-16'lara çeşitli üslerden kalkan tanker uçakları destek verdi. Awacs uçağı da havada erken ihbar ve kontrol uçuşu gerçekleştirdi. Kıbrıs Rum Kesiminin güneyinde gerçekleştirilen uçuşta gövde gösterisi yapılırken, F-16'lara yakıt ikmali yapıldı. O anların görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasından yayınlandı.