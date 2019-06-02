Türk Seddi ile kaçak geçişler önlendi

DÜNYANIN EN UZUN ÜÇÜNCÜ DUVARI

8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve 3 bin 500 kilometrelik Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğine sahip, 'Türk Seddi'yle yasa dışı geçişler sonlandırılırken, Suriye sınır hattındaki uyuşturucu ve kaçakçılık öncelik olmak üzere çeşitli suçlar büyük oranda azaldı, terör saldırıları da önlendi. Mehmetçiğin zırhlı muhabere araçlarıyla devriye gezip, eli tetikte nöbet tutarak 24 saat izlediği sınır hattında ayrıca 2015'ten bu yana çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.