Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi için 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Sınır hattındaki modüler duvar çalışmalarının Çaldıran ve Özalp hattı daha önce tamamlanırken, bu yıl devam eden 50 kilometrelik Saray ilçesi etabındaki çalışmalar da başarıyla tamamlandı.