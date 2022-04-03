Türk Yıldızları gökyüzünde yürekleri ağızlara getirdi

Gösterinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, bugün burada Muşluların büyük teveccühüyle Türk Yıldızları uçak gösterisini izlediklerini söyledi. Binlerce kişinin Sultan Alparslan Parkı'nda gösteriyi izleyerek ilgi gösterdiğini anlatan Vali Gündüzöz, “888 dönüm üzerindeki Sultan Alparslan Parkı'nda gösteriyi vatandaşlarımız ilgiyle izledi. İnşallah gelecek yıl daha detaylı ve uzun gösteri olur. Pilotlarımızla ve komutanlarıyla da görüştük. Bu yıl kısa da olsa Türk Yıldızları'nın tarihi köprü üzerindeki güzel uçuşları ve gösterilerini izledik. Bir değişiklik oldu. Bu mübarek Ramazan ayında insanların gidip vakit geçireceği, aileleriyle soluklanabileceği bir aktivite oldu. Gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.