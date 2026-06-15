Türk Yıldızları Kastamonu'da nefesleri kesti!
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında üniversite kampüsü üzerinde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce vatandaşın cep telefonlarıyla kaydettiği tarihi anlar ve mezun öğrencilerin kep atma coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.
Kastamonu, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında gökyüzünde unutulmaz bir havacılık şölenine ev sahipliği yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu olan akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu semalarında gerçekleştirdiği özel gösteriyle binlerce vatandaşa gurur dolu anlar yaşattı.
Gösterinin yapıldığı Kastamonu Üniversitesi kampüsünde toplanan kalabalığın ve protokolün katılımıyla gerçekleşen etkinliğin öne çıkan aşamaları şu şekilde kaydedildi:
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nü onurlandırmak amacıyla planlanan uçuş için Kastamonu Üniversitesi kampüsünü saatler öncesinden dolduran binlerce vatandaş, Türk Yıldızları'nın eşsiz manevralarını heyecanla takip etti. Çevredeki vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla saniye saniye kayıt altına aldı.
Gösteri sırasında Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler de unutulmaz bir an yaşadı.