Türk Yıldızları Kastamonu'da nefesleri kesti!

Kastamonu, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında gökyüzünde unutulmaz bir havacılık şölenine ev sahipliği yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu olan akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu semalarında gerçekleştirdiği özel gösteriyle binlerce vatandaşa gurur dolu anlar yaşattı.