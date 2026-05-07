Türk Yıldızları Konya semalarında parladı: Teşrif-i Mevlana’da nefes kesen gösteri!
Konya’da düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, şehre unutulmaz bir gün yaşattı. Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya teşriflerinin 798. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti.
Geçtiğimiz Pazar günü yapılması planlanan ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen gösteri, güneşli havanın da etkisiyle tam bir şölene dönüştü. Konya semalarında süzülen süpersonik jetler, Türk mühendisliğinin ve pilotajının gücünü bir kez daha kanıtladı.
Gösteriyi yerinde izlemek isteyen binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren Mevlana Meydanı’nı doldurdu. Türk Yıldızları'nın gökyüzüne çizdiği senkronize figürler ve tehlikeli manevralar, meydandakiler tarafından hayranlıkla izlendi. O anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla gökyüzündeki şöleni saniye saniye kaydetti.
Mevlana felsefesinin barış ve kardeşlik mesajlarının, Türk Yıldızları’nın gökyüzündeki disipliniyle birleştiği etkinlik, katılımcılardan tam not aldı. Vatandaşlar, milli gururumuz olan Türk Yıldızları’nı Konya semalarında görmekten duydukları büyük onuru dile getirirken, gösteri son yılların en görkemli uçuşlarından biri olarak kayıtlara geçti.