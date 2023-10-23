Türk Yıldızları, Pamukkale semalarını Kırmızı Beyaza boyadı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, “Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Yüreğim böyle ağzımda, göğsüm kabarmış bir şekilde. Denizli’mize, Pamukkale’mize yakışır muhteşem bir organizasyon oldu. Yüzbinlerce insan şu anda Denizli’mizden buraya akış yaptı. Hala daha da gelmeye çalışan insanlarımız var. Ama sağ olsun Türk yıldızlarımız Denizli'nin merkezinde de şöyle, salvolarını o tarafta da genişten aldılar. Virajları orada da yaptılar. Çünkü giremeyen insanlar olduğunu kendilerine söylemiştik. İşte bizim Türk subayımız bu kadar anlayışlı. Bu kadar centilmen. Burada hedefimiz milli duygularımızı kabartmaktı. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2023 yılında bu Cumhuriyetimizin kurucusu olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği göklere sahip olan vatanına da sahip olur. Şekliyle özetlenebilecek o muazzam cümleleri bizim Pamukkale semalarımızda kendisi vücut bulmuş oldu. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.