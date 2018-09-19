Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi hedeflerinde önemli rol oynayan kuruluşların paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul yarın başlıyor. TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızları İstanbul Boğazı’nda nefes kesen bir gösteri düzenledi. Gösteri sırasında alçak uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları yaptıkları akrobatik hareketlerle kendilerine hayran bıraktı. Heyecan verici gösteriyi izlemek isteyen çok sayıda vatandaş ise İstanbul Boğazı'na akın etti.