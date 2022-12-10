Türk Youtuber Ruhi Çenet'in yapışık ikizler videosu olay oldu

İKİ BACAK 4 KOL! AYNI MİDE VE KARACİĞERİ PAYLAŞIYORLAR

Aynı vücudu paylaşan Sohna ve Mohna kardeşler iki bacak ve 4 kola sahip. Vücudun sol bacağını Mohna, sağ bacağını ise diğer kardeşi Sohna kontrol ediyor. Yapışık ikizlerin mide ve karaciğeri ortakken kalpleri, akciğerleri ve beyinleri ayrı.