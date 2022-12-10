Türk Youtuber Ruhi Çenet'in yapışık ikizler videosu olay oldu
Youtuber Ruhi Çenet'in yapışık ikizler Sohna ve Mohna Singh ile yaptığı video sosyal medyanın gündemine oturdu.
Youtube'da 6 milyondan fazla takipçisi bulunan başarılı Youtuber Ruhi Çenet'in yapışık ikizler Sohna ve Mohna Singh ile yaptığı video Hindistan'da gündem oldu.
Videonun konu aldığı yapışık ikizler bugün İngiliz medyasında en çok tartışılan konularından biri oldu.
AİLELERİ DOĞDUĞUNDA TERK ETTİ
Şimdilerde Hindistan'ın Pencap bölgesinde yaşayan yapışık ikizler, Delhi şehrinde dünyaya geldiler. Doğumdan hemen sonra aileleri tarafından terk edilen ikizler ülkedeki bir dernek tarafından büyütüldü.
İKİ BACAK 4 KOL! AYNI MİDE VE KARACİĞERİ PAYLAŞIYORLAR
Aynı vücudu paylaşan Sohna ve Mohna kardeşler iki bacak ve 4 kola sahip. Vücudun sol bacağını Mohna, sağ bacağını ise diğer kardeşi Sohna kontrol ediyor. Yapışık ikizlerin mide ve karaciğeri ortakken kalpleri, akciğerleri ve beyinleri ayrı.