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  3. 01 Ocak 2018 09:22

Türkiye 2018'e böyle girdi !

Türkiye'de yeni yıl coşkusu objektiflere yansıdı... İşte o renkli görüntüler

Türkiye 2018'e böyle girdi !

Palandöken

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Türkiye 2018'e böyle girdi !

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Türkiye 2018'e böyle girdi !

Kartalkaya

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Türkiye 2018'e böyle girdi !

Uludağ

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