Türkiye, 6 tarihi eseri komşuya iade etti

'TABLETLER BİLİMSEL VE KÜLTÜREL AÇIDAN EŞSİZ BELGELER'

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Türkiye kendi kültürel mirasına gösterdiği özeni diğer milletlerin tarihi ve kültürel değerlerine karşı da aynı duyarlılıkla sürdürmektedir. Bu anlayışla bilimsel verilerle Irak kökenli olduğu tespit edilen 6 adet çivi yazılı kil tabletin ait olduğu topraklara, Irak'a iadesi için buradayız. Kültür varlıklarının köken ülkelerine iadesi sürecinde Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla Irak makamlarıyla temasa geçilmiş, bilgi ve belgeler paylaşılmıştır. Iraklı yetkililer sürece büyük bir hassasiyetle yaklaşmış, kendi uzmanlarının görüşleriyle sürece katkı sağlamıştır. Bugün iadesi gerçekleşen tabletler 3'üncü Ur, Eski Akkad ve Eski Babil dönemlerine aittir. Bu tabletler gündelik işlemlerden rahip listelerine ve değerli eşya kayıtlarına kadar pek çok bilgi sunan bilimsel ve kültürel açıdan eşsiz belgelerdir" dedi.