Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın imzaladığı Niyet Belgesi'nin içeriği belli oldu

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Gazze için "Niyet Belgesi" imzaladı. ABD Başkanı Trump, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada zirvede bir araya gelen ülkelere dikkat çekerek, "Muhtemelen servet ve güç bakımından bugüne kadar bir araya gelmiş en büyük ülkeler topluluğu ile karşı karşıyayız. Bunun bir parçası olmak benim için bir onur. Şimdi, birçok kural, düzenleme ve diğer unsurları kapsayan, oldukça kapsamlı bir belge imzalayacağız" dedi.