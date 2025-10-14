Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın imzaladığı Niyet Belgesi'nin içeriği belli oldu
Mısır’ın Şarm Eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze için Barış Zirvesi’nde Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'ın ımzaladığı "Niyet Belgesi"nde, "Kalıcı barışın geleceğine kendimizi adıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Mısır’ın Şarm Eş-Şeyh kentinde bir araya gelen Türkiye, ABD, Mısır ve Katar, Gazze için düzenlenen Barış Zirvesi’nde "Niyet Belgesi" imzaladı. Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Gazze için "Niyet Belgesi" imzaladı. Belgede, "Her birey için hoşgörü, haysiyet ve fırsat eşitliği talep ediyoruz. Irk, inanç veya etnik kökene bakılmaksızın bölgenin herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde hedeflerinin peşinden gidebileceği bir yer olmasını güvence altına alıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bölgede karşılıklı saygı ve ortak gelecek ilkelerine dayanan, barış, güvenlik ve ortak refah için kapsamlı bir vizyon peşinde olunduğu belirtilen belgede, "Bu anlayışla Gazze Şeridi'nde kapsamlı ve kalıcı barış için kaydedilen ilerlemeyi ve İsrail ile bölgesel komşuları arasındaki dostane ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası uygulamak ve sürdürmek için kolektif olarak çalışmayı, gelecek nesillerin barış içinde birlikte gelişebileceği kurumsal temeller oluşturmayı taahhüt ediyoruz. Kalıcı barışın geleceğine kendimizi adıyoruz" denildi.
Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Gazze için "Niyet Belgesi" imzaladı. ABD Başkanı Trump, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada zirvede bir araya gelen ülkelere dikkat çekerek, "Muhtemelen servet ve güç bakımından bugüne kadar bir araya gelmiş en büyük ülkeler topluluğu ile karşı karşıyayız. Bunun bir parçası olmak benim için bir onur. Şimdi, birçok kural, düzenleme ve diğer unsurları kapsayan, oldukça kapsamlı bir belge imzalayacağız" dedi.
Orta Doğu’da İsrail, Hamas ve diğer birçok tarafla ilgili belgelerin zaten imzalandığını belirten Trump, "Ve her şey olağanüstü bir şekilde ilerliyor. Bildiğiniz gibi rehineler, zamanında ve planlandığı gibi serbest bırakıldı. Elbette hayatını kaybedenler için çok üzücü bir durum. Onların kalıntıları aranmaya devam ediliyor ve birçok taraf birlikte çalışıyor. Bazıları bulundu, bazıları ise bulunamadı" ifadelerini kullandı. Orta Doğu’da uzun yıllar sonra barış sağlanacağını söyleyen Trump, "Özellikle bu masada temsil edilen ülkelerden büyük destek aldık" dedi.