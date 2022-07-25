  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kapsam genişletildi, başvurular başladı! Başvurana 7 bin 200 TL ödenecek

Türkiye Aile Destek Programı'nda kapsam genişletildi! 7 bin 200 TL ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 4 milyon aileye 12 ay boyunca toplamda 15 milyar liralık Aile Destek Programı'nın ödemeleri 29 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Türkiye Aile Destek Programı'nda kapsam genişletildi! 7 bin 200 TL ödenecek - Resim: 1

Elektrikten doğalgaza, eğitimden sağlığa ve doğum yardımına kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli yardım programına eklenen Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. 

1 / 13
Türkiye Aile Destek Programı'nda kapsam genişletildi! 7 bin 200 TL ödenecek - Resim: 2

Yeni Asır'da yer alan haber'e göre, mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplardı.

2 / 13
Türkiye Aile Destek Programı'nda kapsam genişletildi! 7 bin 200 TL ödenecek - Resim: 3

Bu paketle ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın sosyoekonomik düzeyi belirlenin altında olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği sağlanacak.

3 / 13
Türkiye Aile Destek Programı'nda kapsam genişletildi! 7 bin 200 TL ödenecek - Resim: 4

4 milyon haneye 15 milyarlık destekten çalışan ve emeklilerin de faydalanma imkânı sağlandı. Destek programı için genel şartları taşıyan emekli ve çalışanlar da başvuru yapacak.

4 / 13