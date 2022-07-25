Türkiye Aile Destek Programı'nda kapsam genişletildi! 7 bin 200 TL ödenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 4 milyon aileye 12 ay boyunca toplamda 15 milyar liralık Aile Destek Programı'nın ödemeleri 29 Temmuz Cuma günü başlıyor.
Elektrikten doğalgaza, eğitimden sağlığa ve doğum yardımına kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli yardım programına eklenen Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi.
1 / 13
Yeni Asır'da yer alan haber'e göre, mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplardı.
2 / 13
Bu paketle ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın sosyoekonomik düzeyi belirlenin altında olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği sağlanacak.
3 / 13
4 milyon haneye 15 milyarlık destekten çalışan ve emeklilerin de faydalanma imkânı sağlandı. Destek programı için genel şartları taşıyan emekli ve çalışanlar da başvuru yapacak.
4 / 13