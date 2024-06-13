Türkiye alev alev: 3 ilde orman yangını çıktı
Çanakkale, İzmir ve Manisa'da orman yangını çıktı. 3 ilde yangınlara havadan ve karadan müdahale başladı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.
EZİNE'DE DE ORMAN YANGINI
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
MANİSA'DA ORMAN YANGINI
Manisa'nın Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.