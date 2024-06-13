  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye alev alev: 3 ilde orman yangını çıktı

Türkiye alev alev: 3 ilde orman yangını çıktı

Çanakkale, İzmir ve Manisa'da orman yangını çıktı. 3 ilde yangınlara havadan ve karadan müdahale başladı.

Kaynak: DHA/İHA
Türkiye alev alev: 3 ilde orman yangını çıktı - Resim: 1

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı  Yalova köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

1 / 7
Türkiye alev alev: 3 ilde orman yangını çıktı - Resim: 2

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.

2 / 7
Türkiye alev alev: 3 ilde orman yangını çıktı - Resim: 3

EZİNE'DE DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

3 / 7
Türkiye alev alev: 3 ilde orman yangını çıktı - Resim: 4

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 

4 / 7