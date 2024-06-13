Türkiye alev alev: 3 ilde orman yangını çıktı

EZİNE'DE DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.