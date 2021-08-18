Türkiye aşkı: 38 yıldır tatil için Fransa'dan karavanla Türkiye'ye geliyorlar!
Fransa'da yaşayan emekli makine mühendisi Alain Ganther (78) ile emekli öğretmen olan eşi Lyliane Ganther (74), tatil için karavanla Türkiye'ye geliyor.
Fransa'nın başkenti Lyon'da yaşayan emekli makine mühendisi Alain Ganther ile eşi emekli öğretmen Lyliane Ganther, ilk kez 1983 yılında Türkiye'ye geldi.
O yıl hayran oldukları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarının bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulunan Fransız çift, her yıl aralıksız şekilde Türkiye'ye gelmeyi sürdürdü.
Tüm gezilerini karavanla yapan ve Türkiye'nin neredeyse tamamını gezen çift, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemedi.
Bu yıl ise Lyon'dan Türkiye'ye gelmek için yeniden yola çıkan çift, üç gün içinde karavanla Edirne'ye ulaştı. 49 yıllık evli olan Fransız çift, Türkiye'ye 38, Demre'ye ise 28'inci gezilerini gerçekleştirdi.
"DEMRE'YE 28 KEZ, TÜRKİYE'YE 38 KEZ GELDİK"
Alain Ganther, "İlk kez 1983 yılında karavanla Türkiye'ye geldim. İstanbul, Ankara ve Kapadokya'yı gezdim. Hayran olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını ziyaret ettik. Saygı duruşunda bulunduk. Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdik" dedi.
Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika kıtalarında 60 ülke gezdiklerini belirten Alain Ganther, "Türkiye'yi ve Türk insanını tanıyınca her yıl Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Geçen yıl gelemediğimiz için Türkiye'yi çok özlemiştik. 22 Haziran günü yaşadığımız Fransa'nın Lyon şehrinden yola çıktık. Türkiye özlemi o kadar ağırdı ki üç günde Edirne'ye geldik. Çanakkale üzerinden Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'yı geçerek üç gün sonra Demre'deki yerimize geldik. Demre'ye 28 kez, Türkiye'ye 38 kez geldik" diye konuştu.