Türkiye aşkı: 38 yıldır tatil için Fransa'dan karavanla Türkiye'ye geliyorlar!

Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika kıtalarında 60 ülke gezdiklerini belirten Alain Ganther, "Türkiye'yi ve Türk insanını tanıyınca her yıl Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Geçen yıl gelemediğimiz için Türkiye'yi çok özlemiştik. 22 Haziran günü yaşadığımız Fransa'nın Lyon şehrinden yola çıktık. Türkiye özlemi o kadar ağırdı ki üç günde Edirne'ye geldik. Çanakkale üzerinden Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'yı geçerek üç gün sonra Demre'deki yerimize geldik. Demre'ye 28 kez, Türkiye'ye 38 kez geldik" diye konuştu.