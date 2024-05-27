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Türkiye bir doğa harikasını daha kaybetti: Artık onun adı ölü dere

Edirne'de Tunca Nehri'nin kollarından olan, halk arasında Bayır Deresi olarak bilinen sulama kanalı, kirlilik sebebiyle yeşile büründü.

Kaynak: DHA
Türkiye bir doğa harikasını daha kaybetti: Artık onun adı ölü dere - Resim: 1
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Türkiye bir doğa harikasını daha kaybetti: Artık onun adı ölü dere - Resim: 2

Edirne'de tarım arazilerini sulamada kullanılan Tunca Nehri'nin kollarından Bayır Deresi'nin rengi, bu yıl da kirlilik nedeniyle yeşile döndü.

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Türkiye bir doğa harikasını daha kaybetti: Artık onun adı ölü dere - Resim: 3

Yıldırım Mahallesi Kirazlık mevkisinde, bölgede ahırlar, tesis ve atıklar nedeniyle kirlenen nehrin yüzeyi yosunların yanı sıra evsel atıklarla kaplandı.

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Türkiye bir doğa harikasını daha kaybetti: Artık onun adı ölü dere - Resim: 4

Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekipleri tarafından her yıl temizlenen tahliye kanalında akışın tamamen durmasıyla çöpler yüzeye çıktı.

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