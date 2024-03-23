Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katili

Olay tepki gösteren hayvanseverler adına açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Gurup Başkanı Şebnem Erkan, "Bu tür vahşi eylemler sadece hayvanlara değil, aynı zamanda toplumun genel güvenliği ve emniyeti için de bir tehdit oluşturuyor. O şahsın burada yaşaması çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve tüm insanlar için bir tehlikedir. Hayvanlara karşı yapılan şiddeti ve öldürülmelerini kabul etmiyoruz. Hayvanlar da bizimle birlikte yaşayan canlılardır. Onların yaşam haklarına saygı göstermek, insanlığımızın gereği ve vicdanımızın bir parçasıdır. Yetkililerden, bu tür suçlara karşı daha sıkı yasal önlemler alınmasını ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.