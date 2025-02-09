Türkiye bu görüntüleri konuşuyor: Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Olay, saat 16.00 sıralarında Çamşeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü V.K ile motokurye F.F. arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle motokurye, sağ tarafından yanaştığı otomobilin aynasını kırdı.