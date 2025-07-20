Türkiye bu olayı konuşmuştu: Cani itfaiyeci cezaevinde intihar etti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi ve 2 çocuğunun öldüğü yangınla ilgili tutuklanan itfaiye eri T.G., cezaevinde intihar etti.
Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli T.G.'ye ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evdeki incelemede, G.'in eşi F.G. ile çocukları D. ve T.G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gece mesaisinden dönen itfaiye personeli T.G., baygınlık geçirdi. G., ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.G. ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen T.G., kundaklama suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı.
G.'nin ardından, olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.T. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. G., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.