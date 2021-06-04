Türkiye bu olayı konuşuyor: Ayten teyze evden kaçan genç aşkına gözyaşları içinde seslendi
Esra Erol'un son programında 60 yaşındaki Ayten Teyze evden kaçan genç aşkı Mustafa Korkmaz'a seslenirken gözyaşlarını tutamadı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda yaşanan gelişmeler...
Esra Erol son programı ile yine güne damga vurdu. Evden kaçan eşini bulmak için programa başvuran 60 yaşındaki Ayten teyze gözyaşlarına boğuldu.
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Ayten Teyze, canlı yayında Mustafa için '50-60 yaşlarında' dedi ancak Esra Erol şok gerçeği açıkladı. Esra Erol 'Mustafa 82 doğumlu yani 38 yaşında.' dedi.
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27 yıllık eşini Mustafa için terk ettiğini açıklayan Ayten Teyze, 'Beni kandırdı. Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim sonra aşık oldum' dedi.
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Ayten Teyze Mustafa'ya dönmesi için feryat ederken, "Ben seni 1 aydır gözlüyorum dedi. Leylam dedi. Bana Leylam diye konuşur, ölürüm onun için." ifadelerini kullandı.
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