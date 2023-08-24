Türkiye bunu da gördü: Abonelikli umumi tuvalet!

İHA'nın haberine göre esnafa kolaylık sağlamak için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Abdullah Çevrim, “Yaklaşık 38 yıldır 5 kardeş dönüşümlü olarak burayı bekliyoruz. Burada çevre esnaflar genelde haftalık ödüyorlar. Bazı kısım ise aylık ödüyor. Fiyat düzenlemesi olduğu için bende oraya yazı olarak koymayı tercih ettim. Gelen bakıyor. Fiyatını ona göre ödüyor. Esnafa da kolaylık oluyor bana da kolaylık oluyor. Olay bundan ibaret. Biz sonuçta burada temizlikçilik yapıyoruz. Söylemektense yazmak daha iyi. Sözde aktarmaktansa yazıyı adam okuyor. Onun da kalbi kırılmamış oluyor. Bende yorulmamış oluyorum. Bu kolaylık oldu. Kafam çok rahat” ifadelerini kullandı.