Türkiye bunu da gördü! Burası ne Antalya, ne Muğla, ne de İzmir!

Suni kar ile pistleri güçlendirdiklerini ifade eden kayak merkezinde bulunan bir otelin Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, “Sarıkamış’ta şuan bir ilk yaşanıyor. İlk defa suni kar makinemiz çalıştı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sarıkamış’ta suni karlama ile kayak sezonu açmak için uğraşıyoruz” dedi.