Türkiye doğurganlık hızında zirvedeki yerini kaptırdı

EN DÜŞÜK DOĞURGANLIK HIZI MALTA'DA

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (AB) Eurostat ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre AB üyesi 27 ülkede toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1,83 çocuk ile Fransa oldu. En düşük toplam doğurganlık hızına sahip ülke ise 1,13 çocuk ile Malta oldu. Toplam doğurganlık hızı 2020 yılında 1,76 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 3. sırada yer aldı. AB ortalaması ise 1,5'de kaldı.

Diğer bazı ülkelerdeki toplam doğurganlık hızı şöyle: Danimarka 1,68; Belçika 1,55; Hollanda 1,54; Almanya 1,53; Portekiz 1,4; Yunanistan 1,39 ve İspanya 1,19.