Türkiye doğurganlık hızında zirvedeki yerini kaptırdı
Avrupa'da en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1,83 çocuk ile Fransa oldu. Doğum hızında düşüş eğiliminin yaşandığı Türkiye ise listede Romanya'dan sonra 3. sırada yer aldı.
Avrupa ülkeleri arasında yapılan doğurganlık hızında listede değişiklikler oldu. Nüfusun belirli oranına göre hesaplanan doğurganlık hızı istatistiklerinde uzun yıllardır zirveyi oynayan Türkiye, 2020'de düşüş yaşadı.
FRANSA ZİRVEDE
Liderliği 2020 yılı itibarıyla Fransa'ya kaptıran Türkiye'de oranlar düşerken, Fransa Avrupa'nın toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke oldu.
TÜRKİYE 3. SIRADA
Türkiye, Romanya'nın da gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi. Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken bu sayı 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti.
EN DÜŞÜK DOĞURGANLIK HIZI MALTA'DA
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (AB) Eurostat ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre AB üyesi 27 ülkede toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1,83 çocuk ile Fransa oldu. En düşük toplam doğurganlık hızına sahip ülke ise 1,13 çocuk ile Malta oldu. Toplam doğurganlık hızı 2020 yılında 1,76 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 3. sırada yer aldı. AB ortalaması ise 1,5'de kaldı.
Diğer bazı ülkelerdeki toplam doğurganlık hızı şöyle: Danimarka 1,68; Belçika 1,55; Hollanda 1,54; Almanya 1,53; Portekiz 1,4; Yunanistan 1,39 ve İspanya 1,19.