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  3. 05 Eylül 2018 21:14

Türkiye en çok hangi ülkeden göç aldı ?

TÜİK, Türkiye'nin hangi ülkeden göç aldığı ve hangi illerin göç aldığını açıkladı.

Türkiye en çok hangi ülkeden göç aldı ?

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni yayımladı.
İşte Türklerin göç ettiği ülkeler ve Türkiye'nin göç aldığı ülkeler...

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Türkiye en çok hangi ülkeden göç aldı ?

Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. Bu nüfusun %52,3'ünü erkek, %47,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

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Türkiye en çok hangi ülkeden göç aldı ?

Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %42,5 artarak 253 bin 640 oldu. Bu nüfusun %54'ünü erkek, %46'sını ise kadın nüfus oluşturdu.

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Türkiye en çok hangi ülkeden göç aldı ?

Geçen yıl Türkiye'ye göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, 25-29 yaşlarındakiler yüzde 12,3 ile en yüksek oranı oluştururken, bunu yüzde 11,6 ile 20-24, yüzde 10,8 ile 30-34 yaşlarındakiler izledi.

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