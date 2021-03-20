Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda bin 311 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirdi. 7 bin 783 noktada gerçekleştirilen uygulamada 36 bin 240 emniyet, 23 bin 557 jandarma ve 836 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 60 bin 633 personel ve 248 dedektör köpek görev aldı.