Türkiye güzeli Seda Sarıbaş AK Parti yönetimine girdi

DAHA ÖNCE KADIN KOLLARINDA GÖREV ALMIŞ

Sarıbaş daha önce AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde bulundu. Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşen Sarıbaş, biri kız iki çocuk sahibi oldu. Eski Türkiye güzelinin eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldı.