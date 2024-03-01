Türkiye için bir gurur günü daha: Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu

Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğindeki Bayraktar Akıncı Projesi kapsamında geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Çakır Seyir füzesinin entegrasyonu da devam ediyor. İnsansız Hava aracı, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır Seyir Füzesiyle Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden dün bir test daha gerçekleştirdi. Çakır füzesiyle havalanan Bayraktar Akıncı, uzun menzilli atış testi için üzere Sinop’a uçuş yaptı. İnsansız hava aracından Sinop atış alanında 100 km uzaktan ateşlenen Çakır Seyir Füzesi, 800 km/s süratle Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.