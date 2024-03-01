Türkiye için bir gurur günü daha: Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu
BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI, Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA) yerleştirilen Çakır Seyir Füzesi başarılı bir test atışı yaptı. 29 Şubat'taki test atışında Çakır Seyir Füzesi 100 kilometre uzaktan deniz üstündeki hedefi tam isabetle vurdu.
Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğindeki Bayraktar Akıncı Projesi kapsamında geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Çakır Seyir füzesinin entegrasyonu da devam ediyor. İnsansız Hava aracı, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır Seyir Füzesiyle Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden dün bir test daha gerçekleştirdi. Çakır füzesiyle havalanan Bayraktar Akıncı, uzun menzilli atış testi için üzere Sinop’a uçuş yaptı. İnsansız hava aracından Sinop atış alanında 100 km uzaktan ateşlenen Çakır Seyir Füzesi, 800 km/s süratle Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.
Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA’nın 9 Şubat’ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi. Suudi Arabistan Krallığıyla 2023 yılında yapılan ihracat ve işbirliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.
22 Şubat’ta icra edilen test kapsamında Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etti.