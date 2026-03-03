Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısına ''Siyah Bayrak'' asıldı, kısıtlamalar başladı!
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonlar sonrası Orta Doğu’da sular durulmazken, gerilimin en sıcak hissedildiği noktalardan biri de Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı oldu. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülkede ilan edilen 40 günlük yas, sınır hattına dev siyah bayraklar asıldı.
Kaynak: İHA
Orta Doğu’da 28 Şubat’ta başlayan ve İran dini lideri Hamaney’in ölümüyle tırmanan kriz, Türkiye’nin İran sınırındaki gümrük kapılarına doğrudan yansıdı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Sınır Kapısı, İran makamlarının aldığı kapatma kararları ve artan güvenlik riskleri nedeniyle kısıtlı hizmet vermeye başladı.
İran’da Hamaney’in ve üst düzey yetkililerin hayatını kaybetmesi üzerine ilan edilen 40 günlük yas, sınırın öte yakasında derin bir sessizliğe ve hüzne yol açtı.
İran tarafındaki gümrük binalarına ve sınır hatlarına, yasın simgesi olan dev siyah bayraklar asıldı. Sınır hattına gelen vatandaşlar, karşılaştıkları bu manzara karşısında bölgedeki gerilimin boyutunu bir kez daha hissetti.
