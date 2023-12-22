Türkiye ısınıyor! Kasım ayında sıcaklık rekoru kırıldı

EN FAZLA YAĞIŞ ZONGULDAK'TA

Antalya'nın batısı, Burdur, Niğde, Karaman, Ordu, Hatay ve Iğdır çevrelerinde ise normallerine göre yüzde 40'a varan azalma kaydedildi. İl geneli en fazla yağış 295,5 milimetre ile Zonguldak'ta meydana gelirken, en az yağış alan il ise 25,7 milimetre ile Iğdır oldu. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Bingöl, Zonguldak, Bursa, Bolu, Düzce, Bartın, Tunceli, Sakarya, Diyarbakır illerinde son 63 yılın en yüksek kasım ayı yağışı gerçekleşti. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 21 ile Ordu'da meydana geldi.