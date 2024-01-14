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Türkiye kahraman şehitlerini uğurladı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askerden 6'sı bugün son yolculuklarına uğurlandı. Kahramanlarına cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı.

Türkiye kahraman şehitlerini uğurladı - Resim: 1

Türkiye, Pençe – Kilit Harekatı’nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerini uğurladı.

Şehit olan 9 askerden 6’sı için bugün Giresun, Ordu, Aksaray, Niğde, Eskişehir ve Kahramanmaraş’ta tören düzenlendi.

Törene binlerce vatandaş katıldı, terör örgütünü lanetleyen sloganlar atıldı.

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Türkiye kahraman şehitlerini uğurladı - Resim: 2

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET KÖROĞLU

Terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, memleketi Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Türkiye kahraman şehitlerini uğurladı - Resim: 3

Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu’nun cenaze törenine çok sayıda vatandaş da katıldı.

Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Türkiye kahraman şehitlerini uğurladı - Resim: 4

SÖZLEŞMELİ ER MURAT ATAR

Çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Murat Atar ise Orduluydu. 22 yaşındaki şehit, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başlamıştı.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın cenazesi, memleketi Ordu’nun Ünye ilçesinden uğurlandı.

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