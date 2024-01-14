Türkiye kahraman şehitlerini uğurladı

Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu’nun cenaze törenine çok sayıda vatandaş da katıldı.

Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.