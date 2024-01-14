Türkiye kahraman şehitlerini uğurladı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askerden 6'sı bugün son yolculuklarına uğurlandı. Kahramanlarına cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı.
Türkiye, Pençe – Kilit Harekatı’nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerini uğurladı.
Şehit olan 9 askerden 6’sı için bugün Giresun, Ordu, Aksaray, Niğde, Eskişehir ve Kahramanmaraş’ta tören düzenlendi.
Törene binlerce vatandaş katıldı, terör örgütünü lanetleyen sloganlar atıldı.
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET KÖROĞLU
Terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, memleketi Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.
3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu’nun cenaze törenine çok sayıda vatandaş da katıldı.
Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
SÖZLEŞMELİ ER MURAT ATAR
Çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Murat Atar ise Orduluydu. 22 yaşındaki şehit, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başlamıştı.
Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın cenazesi, memleketi Ordu’nun Ünye ilçesinden uğurlandı.