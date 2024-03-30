Türkiye sandığa gidiyor! İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

1 milyondan fazla genç ilk kez oy kullanacak

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.