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  3. 26 Ağustos 2018 17:05

ABD, Türkiye sınırında radar sistemi kuruyor

Suruç'un karşısındaki Suriye'nin Kobani bölgesine, Amerikan askerleri tarafından radar sistemi kuruluyor.

ABD, Türkiye sınırında radar sistemi kuruyor

Türkiye'nin tepkisine rağmen bugüne kadar terör örgütü YPG'nin yanında saf tutan ve Suriye'nin kuzeyine binlerce TIR silah gönderen ABD, bu kez çizgiyi aşan bir adım atıyor.

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ABD, Türkiye sınırında radar sistemi kuruyor

ABD ordusu, Türkiye sınırına radar sistemi kuruyor. Yerel kaynaklar, radar sisteminin Suruç'un karşısındaki Kobani'ye kurulmaya başlandığını bildiriyor.

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ABD, Türkiye sınırında radar sistemi kuruyor

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dev bir nakliye uçağıyla getirilen sistem, Amerikan askerleri tarafından montajlanıyor.

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ABD, Türkiye sınırında radar sistemi kuruyor

Görüntülerde konuşan ABD'li komutan ise, radarın bölgede uçan jetleri kontrol edeceğini söylüyor.

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