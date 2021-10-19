Türkiye vaka sayısında ilk 3'e girdi! Kötü haber yoğun bakımlardan geldi!

Demirkıran, “Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz, şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Yoğun bakımlar dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor. Bazı yerlerde yüzde yüze yakın doluluk var.