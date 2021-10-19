Türkiye vaka sayısında ilk 3'e girdi! Kötü haber yoğun bakımlardan geldi!
Yoğun bakım servislerindeki doluluk oranında da artış yaşanıyor. Yüzde 100'e yakın doluluk görülen hastaneler olduğunu belirten Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Demirkıran, "Yoğun bakımlar dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor" dedi.
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki doluluk oranına dikkat çekerek yeni yoğun bakım noktalarının açılmaya başlandığı belirtti.
Covid-19 ile mücadelede vaka sayıları yüksekliğini korurken, uzmanlar sıklıkla salgına karşı vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran da salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki doluluk oranına ilişkin konuştu.
Demirkıran, “Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz, şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Yoğun bakımlar dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor. Bazı yerlerde yüzde yüze yakın doluluk var.