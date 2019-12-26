Türkiye ve Avrupa'nın en yükseği... Ziyaretçi akınına uğruyor !
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 240 metrelik irtifasıyla Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek cam seyir teraslarından birisi olan Torul Kalesi Cam Seyir terası adrenalin tutkunlarının mekanı oldu. Karayoluna en yakın cam seyir teraslarından birisi olan alan son bir yılda 175 bin, toplamda da 380 bin kişiyi ağırladı.
İlçe merkezini kuşbakışı izleyen cam seyir terası açıldığı günden beri hem yerli hem yabancı turistlerin hem de adrenalin tutkunlarının mekanı oldu. Bu yılki ziyaretçi sayısı ilçe genel nüfusunun 13 katını oluştururken, açıldığı 5 Ocak 2018 tarihinden bugüne gelen ziyaretçiler Gümüşhane il geneli nüfusunun 2,5 katına ulaştı.
Orta çağda yapıldığı, Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Osmanlı topraklarına katıldığı bilinen savunma ve gözetleme amaçlı Torul Kalesi’ne yakın mesafedeki zirveye kurulu cam seyir terası yerden 240 metrelik yüksekliği ile Gümüşhane’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en gözde turizm merkezlerinden birisi haline gelirken, cam seyir terasında 2020 yılı için hazırlıkları şimdiden başladı.
Yılda milyonlarca aracın geçtiği Trabzon-Gümüşhane karayoluna yalnızca 2 kilometre mesafede olması nedeniyle ulaşılabilirlik açısından da rahat bir konumda olan cam seyir terası yaz-kış demeden özellikle hafta sonları dolup taşıyor.
Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin de alternatif mekanlarından birisi olan bölgeye ilk kez gelen Katarlı aile çok beğendiklerini ifade ederken Denizlili Hatice Sönmez, “Çok beğendik burayı. Görülmesi ve gelinmesi gereken bir yer. Yükseklik korkum var ama çok korkutucu gelmedi bana” ifadeleriyle, Karamanlı Beyza Döner “İlk geldiğimizde çok korktum. Aşağıya hiç bakamadım. Sonra alıştım. İnsanlar buraya gelip deneyimlemeliler”, Antalyalı Aziz Bodur da “Buraya ilk defa çıktım. Bayağı korkutucu. Arkadaşımın ayakları hala titriyor” ifadeleriyle duygularını anlattı.