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  3. 05 Ağustos 2020 08:45

Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı

Bakanlıktan paylaşımda, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birlikte icra ettiği tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı

Videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarının yanı sıra askerlerin görüntüleri yer aldı.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı

MSB paylaşımında, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız. Azerbaycan'da icra edilen TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." notunu düştü.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş TurAz Kartalı tatbikatı paylaşımı | Video

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