Türkiye yangın faciasını konuşurken devlet hastanesinde akılalmaz görüntü

Panik halinde insanların kablo kanallarını kırmayı düşünemeyeceğini dile getiren bir vatandaş, “Bolu'da daha yeni yangın çıktı ve insanlar, herkes acil durum yangın merdivenlerini konuşuyor. Rize Devlet Hastanesi'nde de elektrik kablolarını sıkıştırmak için kullanılan kablo kanalları kullanarak yangın merdivenlerinin kapılarını kapatmışlar. Tamam, kolay kırılabilecek bir şey ama insanlar o panik halinde onu mu düşünecek. O anda onu düşünemeyebilirler” ifadelerini kullandı.