Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometrelik duvar örülüyor

'ŞU ANDA İHALESİNİ YAPTIK'

Vali Sezer, "Hudut hattında alınan çalışmalarımız; 325 kilometrelik hudut yollarımızın iyileştirilmesi, yapımıyla ilgili çalışmaları geçen yıl eylül ayı itibarıyla bitirmiştik. Bu sene hem elektro optik kulelerin yapılması hem de diğer tedbirlerin alınması noktasında İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'mızın destekleriyle devam ettiriyoruz. Bu sene Batı sınırımızda ilk kez fiziki sınır güvenlik tedbirlerini gerçekleştireceğiz, fiziki duvarlar yapacağız. Malumunuz sadece devriye yolları vardı. Artık devriye yollarını tamamladık ve doğu sınırında olduğu gibi, fiziki belli oranda çit ve duvar yapımını da bu sene yapacağız. Şu anda ihalesini yaptık, onlar da devam ediyorlar. Batı sınırında da ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini, sınırda almış olacağız" dedi.