Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

1 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasaklarının sona ermesinin yanı sıra alınan birçok tedbir kaldırılırken, bu süreçte en çok merak edilen sorular arasında "Salgın ne zaman bitecek?" ve "Toplumsal bağışıklıkla salgın biter mi?" soruları oldu.