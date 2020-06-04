Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Toplumsal bağışıklıkla salgının bitmesinin mümkün olmadığını belirten Ceyhan, "Geriye iki tane olasılık kalıyor salgının bitmesi için; biri aşı, diğeri virüsün mutasyona uğraması" dedi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs salgını 11 Mart'ta Türkiye'de görüldü.
İlk vakanın görüldüğü tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri tarafından tavsiye edilen gerekli tedbirler uygulanarak salgın kontrol altına alındı ve Türkiye normalleşme sürecine girdi.
1 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasaklarının sona ermesinin yanı sıra alınan birçok tedbir kaldırılırken, bu süreçte en çok merak edilen sorular arasında "Salgın ne zaman bitecek?" ve "Toplumsal bağışıklıkla salgın biter mi?" soruları oldu.