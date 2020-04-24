Türkiye'de koronavirüs salgınında bir ilk!
Türkiye'deki koronavirüs salgınında 24 Nisan günü bir ilk yaşandı. Bugün ilk defa 3 bin 246 kişi ile iyileşen hasta sayısı, 3 bin 122 olan yeni vaka sayısını geçti. 109 yeni ölüm yaşanan koronavirüs salgınında toplam ölüm sayısı 2 bin 600'e yaklaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin son verileri sosyal medya hesabından açıkladı.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI, VAKA SAYISINI GEÇTİ Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 109 kişi daha hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı 2 bin 600'e yükseldi. 3 bin 122 yeni vaka tespit edilirken, 3 bin 246 kişinin iyileştiği bildirildi.