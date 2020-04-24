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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 600'E YÜKSELDİ !
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  3. 24 Nisan 2020 22:51

Türkiye'de koronavirüs salgınında bir ilk!

Türkiye'deki koronavirüs salgınında 24 Nisan günü bir ilk yaşandı. Bugün ilk defa 3 bin 246 kişi ile iyileşen hasta sayısı, 3 bin 122 olan yeni vaka sayısını geçti. 109 yeni ölüm yaşanan koronavirüs salgınında toplam ölüm sayısı 2 bin 600'e yaklaştı.

Türkiye'de koronavirüs salgınında bir ilk!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin son verileri sosyal medya hesabından açıkladı.

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Türkiye'de koronavirüs salgınında bir ilk!

İYİLEŞEN HASTA SAYISI, VAKA SAYISINI GEÇTİ Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 109 kişi daha hayatını kaybetti. 

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Türkiye'de koronavirüs salgınında bir ilk!

Toplam can kaybı 2 bin 600'e yükseldi. 3 bin 122 yeni vaka tespit edilirken, 3 bin 246 kişinin iyileştiği bildirildi. 

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Türkiye'de koronavirüs salgınında bir ilk!

Böylece bir günde iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçmiş oldu.

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