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  3. 07 Şubat 2021 16:29

Göbeklitepe'de bulunan metal blok gizemini koruyor

Dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarında boş bir araziye yerleştirilmiş metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemedi.

Göbeklitepe'de bulunan metal blok gizemini koruyor

Şanlıurfa’da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada toprağa yerleştirilmiş halde bulunan metal blokun sırrı 3 gündür çözülemedi. Bölgede jandarma ekiplerinin nöbeti ile meraklı köylülerin bekleyişi sürüyor.

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Göbeklitepe'de bulunan metal blok gizemini koruyor

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesindeki tarlada, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa yerleştirilmiş halde metal blok bulunmuştu.

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Göbeklitepe'de bulunan metal blok gizemini koruyor

Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, blokun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı.

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Göbeklitepe'de bulunan metal blok gizemini koruyor

Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blok çevresinde jandarma ekiplerinin 3 gündür süren nöbeti ile meraklı köylülerin bekleyişleri devam ediyor.

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