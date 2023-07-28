Türkiye'de 2'nci gizemli kazı çalışması: Aylardır sürüyor, kimse yaklaştırılmıyor

Maden işçileri ile diğer işçilerin, çalışmalar sırasında görüntü almaması için her gün kazı öncesi telefonlarının toplandığı öne sürüldü. Kazı çalışmalarında Bolu İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin ise yer almadığı öğrenildi. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresinin onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izlendiği bildirildi.