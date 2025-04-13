Türkiye'de altın fiyatları için ''eyvah'' dedirten beklenti gerçek oldu
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından gram altının 4 bin TL seviyesine gelmesi, yaklaşan düğün sezonu öncesi evlenecekleri ve ailelerini endişelendiriyor.
Kuyumcuların en hareketli olduğu düğün sezonunun başlamasına az bir süre kaldı ancak gram altın fiyatının 4 bin liraya dayanması nedeniyle dolayı vatandaşlar endişe duyuyor.
Zorunlu olmadıkça ve mecbur kalmadıkça altın almaktan kaçınan vatandaşlar, altını takı olarak değil yatırım aracı olarak kullanmak için satın alıyor.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan kuyumcular, altın alımlarının düştüğünden bahsederken, bu yaz düğün yapacak vatandaşlar da duydukları endişeyi dile getirdi. Kuyumcular Çarşısı'nda 45 yıldır esnaflık yapan ve aynı zamanda İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi olan Edip Çavuşoğlu, altını takı olarak alanların azaldığına dikkat çekti.
Çavuşoğlu, "Gram altın gün itibarı ile 4 bin lirayı gördü. Müşteriler de bu fiyatlara altın alamıyor. Alışveriş için değil, yatırım için altın alınıyor. Eline para geçen herkes yatırım için altın alıyor. Takı için altın alan çok az. Altın çok yükseldiği zaman, kuyumcu olmayan kişiler ayarı düşük altın satmaya başlıyor; piyasaya sahte altın sürüyorlar. Müşteri 10 gram bilezik almak istese 40 bin lira yapıyor ve alamıyor. Küresel piyasalar ve Trump'ın çıkışlarıyla beraber altın fiyatları yükseldi. Bu yüzden alım azaldı" dedi.