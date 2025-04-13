Türkiye'de altın fiyatları için ''eyvah'' dedirten beklenti gerçek oldu

Çavuşoğlu, "Gram altın gün itibarı ile 4 bin lirayı gördü. Müşteriler de bu fiyatlara altın alamıyor. Alışveriş için değil, yatırım için altın alınıyor. Eline para geçen herkes yatırım için altın alıyor. Takı için altın alan çok az. Altın çok yükseldiği zaman, kuyumcu olmayan kişiler ayarı düşük altın satmaya başlıyor; piyasaya sahte altın sürüyorlar. Müşteri 10 gram bilezik almak istese 40 bin lira yapıyor ve alamıyor. Küresel piyasalar ve Trump'ın çıkışlarıyla beraber altın fiyatları yükseldi. Bu yüzden alım azaldı" dedi.