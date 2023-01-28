Türkiye'de binlerce kişi dolandırıldı; çete lideri çocuk çıktı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok ilde 23 bin kişinin telefonuna çeşitli dönemlerde belirledikleri konularda mesaj saldırıları ile dolandırıcılık yapan çeteyi yakalamak için Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlattı. Çeteyi takibe alan Konya siber polisi, çetenin, lider R.R. kod isimli kişinin yardımıyla vatandaşlara gönderilen mesajlarla 23 bin kişiden 14 bin 200’ünün GSM hattı üzerinden mobil ödeme yapıldığını, 9 bin adet kredi kartı bilgisine ulaşılarak başka hesaplara, oradan ise kripto hesaplara para aktardıktan sonra, parayı çete liderinin banka hesaplarına aktararak milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.