Türkiye'de binlerce şubesi olan zincir markete ve tatlıcıya FETÖ operasyonu: Kayyum atandı

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D.'nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. Z.D.'nin FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D.'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Z.D.'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR Marketler Zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.