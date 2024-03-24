Türkiye'de bir ilçe daha ''sakin şehir'' ünvanı aldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesince sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yürütülen çalışmaların ardından Safranbolu'ya, Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.
Sertifika, toplantıya katılan Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Akgül'e teslim edildi.
Cittaslow nedir?
İtalyanca ''citta'' (şehir) ve İngilizce ''slow'' (yavaş) kelimelerinin birleşimiyle türeyen Cittaslow, ''sakin şehir'' anlamına gelir. 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliğidir. Cittaslow felsefesi, hızlı şehir hayatına ve tüketim odaklı yaşam tarzına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu felsefeye göre, sakin ve huzurlu bir ortamda yaşamak, insan mutluluğu ve refahı için çok daha önemlidir.