Türkiye'de bir ilçe daha ''sakin şehir'' ünvanı aldı

Cittaslow nedir?

İtalyanca ''citta'' (şehir) ve İngilizce ''slow'' (yavaş) kelimelerinin birleşimiyle türeyen Cittaslow, ''sakin şehir'' anlamına gelir. 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliğidir. Cittaslow felsefesi, hızlı şehir hayatına ve tüketim odaklı yaşam tarzına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu felsefeye göre, sakin ve huzurlu bir ortamda yaşamak, insan mutluluğu ve refahı için çok daha önemlidir.