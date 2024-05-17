Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki bir mezarlıkta vatandaşların rahat bir şekilde dua okuyabilmesi için kabirlerin yanına yerleştirilen tribün koltukları görenleri şaşırttı.
Kaynak: İHA
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Trabzon'daki mezarlık Türkiye'de ilk olabilecek özelliği ile dikkat çekiyor. Pınarlı mahallesi halkı tarafından mezarlıklara gelen vatandaşların rahat bir şekilde dualarını okuyabilmesi için ilginç bir yola başvuruldu. Mezarlığın üst kısmına dökülen betonun üzerine stadyumlarda ve kapalı spor salonlarında görmeye alışık olduğumuz tribün koltukları yerleştirildi.
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İnternet üzerinden satın alınan tribün koltuklarının çoğunluğunun bordo ve mavi olması sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
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Paylaşılan görüntülerde vatandaşların çoğunluğu mezarlığa ‘tribün' benzetmesi yaparken, mahalle halkı eksik kalan koltuklar için Trabzonspor Kulübü'nden yardım istedi.
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