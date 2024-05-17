  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi

Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki bir mezarlıkta vatandaşların rahat bir şekilde dua okuyabilmesi için kabirlerin yanına yerleştirilen tribün koltukları görenleri şaşırttı.

Kaynak: İHA
Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi - Resim: 1
1 / 18
Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi - Resim: 2

Trabzon'daki mezarlık Türkiye'de ilk olabilecek özelliği ile dikkat çekiyor. Pınarlı mahallesi halkı tarafından mezarlıklara gelen vatandaşların rahat bir şekilde dualarını okuyabilmesi için ilginç bir yola başvuruldu. Mezarlığın üst kısmına dökülen betonun üzerine stadyumlarda ve kapalı spor salonlarında görmeye alışık olduğumuz tribün koltukları yerleştirildi.

2 / 18
Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi - Resim: 3

İnternet üzerinden satın alınan tribün koltuklarının çoğunluğunun bordo ve mavi olması sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. 

3 / 18
Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi - Resim: 4

Paylaşılan görüntülerde vatandaşların çoğunluğu mezarlığa ‘tribün' benzetmesi yaparken, mahalle halkı eksik kalan koltuklar için Trabzonspor Kulübü'nden yardım istedi.

4 / 18